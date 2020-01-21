"Динамо" опубликовало видеообзор крупной победы в матче с "Заглембе"

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"Динамо" опубликовало видеообзор крупной победы в матче с "Заглембе"

Пресс-служба московского "Динамо" на канале клуба в YouTube опубликовала видеообзор товарищеского матча с польским "Заглембе".

Поединок состоялся 20 января в турецком Белеке и завершился разгромной победой "бело-голубых" со счетом 5:1.

Хет-трик сделал Сильвестр Игбун, еще по голу в активе Кирилла Панченко и Максимилиана Филиппа. У поляков отличился Якуб Тосик.

После 19 туров "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка.

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