"Динамо" опубликовало заявление об отставке главного тренера Новикова

Московское "Динамо" на своём официальном сайте подтвердило уход Кирилла Новикова с поста главного тренера.

В пресс-релизе "бело-голубых" указывается, что 39-летний специалист сам подал в отставку, а руководство клуба одобрило её.

"Клуб благодарит Кирилла Александровича за проделанную работу в условиях перестройки и обновления команды, а также кризисной ситуации, связанной с пандемией. Ему предложено остаться в системе "Динамо". Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, он будет готовить команду к ближайшему матчу. О дальнейших кадровых решениях будет сообщено позже", - говорится в заявлении.

Новиков возглавлял "Динамо" с октября 2019 года. В прошлом сезоне команда финишировала в РПЛ на шестом месте, получив путёвку в Лигу Европы. Впрочем, выступление в еврокубках оказалось для "бело-голубых" позорным - вылет в квалификации от тбилисского "Локомотива". В чемпионате москвичи играли крайне нестабильно и по итогам 9 туров занимают девятую строчку в турнирной таблице.

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