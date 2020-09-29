"Динамо" опубликовало заявление об отставке главного тренера Новикова
Московское "Динамо" на своём официальном сайте подтвердило уход Кирилла Новикова с поста главного тренера.
В пресс-релизе "бело-голубых" указывается, что 39-летний специалист сам подал в отставку, а руководство клуба одобрило её.
"Клуб благодарит Кирилла Александровича за проделанную работу в условиях перестройки и обновления команды, а также кризисной ситуации, связанной с пандемией. Ему предложено остаться в системе "Динамо". Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, он будет готовить команду к ближайшему матчу. О дальнейших кадровых решениях будет сообщено позже", - говорится в заявлении.
Новиков возглавлял "Динамо" с октября 2019 года. В прошлом сезоне команда финишировала в РПЛ на шестом месте, получив путёвку в Лигу Европы. Впрочем, выступление в еврокубках оказалось для "бело-голубых" позорным - вылет в квалификации от тбилисского "Локомотива". В чемпионате москвичи играли крайне нестабильно и по итогам 9 туров занимают девятую строчку в турнирной таблице.
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