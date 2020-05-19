"Динамо" опубликовало заявление по поводу заражённых коронавирусом в клубе

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"Динамо" опубликовало заявление по поводу заражённых коронавирусом в клубе

Пресс-служба московского "Динамо" дала развёрнутый комментарий по поводу появившейся информации о пяти случаях заболевания коронавирусом внутри клуба.

"ФК "Динамо-Москва" информирует о том, что по итогам тестирования игроков, тренеров и обслуживающего персонала команды на COVID-19 отклонения от нормы обнаружены у пяти человек. Коронавирус в активной фазе выявлен у Романа Евгеньева, он будет полностью выполнять предписания Роспотребнадзора, предусмотренные для таких ситуаций. У двух представителей клуба - пограничные значения показателей теста, в этих случаях для окончательных выводов необходимо изучить динамику с помощью повторных анализов.

Ещё у двух человек выявлено наличие в организме антител. Это свидетельствует о том, что они переболели COVID-19 в прошлом, на данный момент имеют устойчивый иммунитет и не являются переносчиками вируса. Тем не менее, все четверо сейчас соблюдают режим самоизоляции до получения результатов дополнительных тестов, которые запланированы на самое ближайшее время", - говорится в заявлении "бело-голубых".

Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция обнаружена у трёх футболистов "Динамо" - вратаря Дэвида Сангаре, защитника Романа Евгеньева и нападающего Сильвестра Игбоуна, а также двух сотрудников клуба - директора медицинского штаба Алексея Плескова и тренера вратарей Дмитрия Изотова.

Позднее агент нигерийского форварда опроверг информацию о положительном результате теста на COVID-19 у своего клиента.

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