"Динамо" осталось уладить детали личного контракта со Скопинцевым
"Динамо" хочет завершить сделку по игроку "Краснодара" Дмитрия Скопинцева до Нового года, передает "Спорт-Экспресс".
Клубы уже согласовали условия перехода. "Быки" готовы потратить 4,4 миллиона евро на трансфер 22-летнего защитника.
Сторонам осталось договориться по личному контракту Скопинцева. Также игроку необходимо пройти медобследование.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15