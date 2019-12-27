"Динамо" осталось уладить детали личного контракта со Скопинцевым

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"Динамо" осталось уладить детали личного контракта со Скопинцевым

"Динамо" хочет завершить сделку по игроку "Краснодара" Дмитрия Скопинцева до Нового года, передает "Спорт-Экспресс".

Клубы уже согласовали условия перехода. "Быки" готовы потратить 4,4 миллиона евро на трансфер 22-летнего защитника.

Сторонам осталось договориться по личному контракту Скопинцева. Также игроку необходимо пройти медобследование.

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