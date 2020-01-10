"Динамо" отдало в аренду клубу ФНЛ хавбека Грулева
Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило об уходе в аренду полузащитника Вячеслава Грулева.
20-летний футболист остаток нынешнего сезона проведёт в клубе ФНЛ "Нижний Новгород".
Уточняется, что в соглашении между сторонами не предусматривается опции выкупа.
Грулев является воспитанником "Динамо". В текущем сезоне хавбек провёл за "бело-голубых" 11 матчей и сделал 1 ассист.
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