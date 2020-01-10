"Динамо" отдало в аренду клубу ФНЛ хавбека Грулева

Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило об уходе в аренду полузащитника Вячеслава Грулева.

20-летний футболист остаток нынешнего сезона проведёт в клубе ФНЛ "Нижний Новгород".

Уточняется, что в соглашении между сторонами не предусматривается опции выкупа.

Грулев является воспитанником "Динамо". В текущем сезоне хавбек провёл за "бело-голубых" 11 матчей и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Динамо" выбирает между Комличенко и Соболевым. | http://soccernews.ru