"Динамо" отказало клубу АПЛ в трансфере Шиманьски

Фото инстаграм Себастьяна Шиманьски

СМИ узнали о несостоявшемся переезде полузащитника московского "Динамо" Себастьяна Шиманьски в АПЛ.

По информации TVP Sport, неназванный английский клуб предлагал за хавбека 20 миллионов евро.

Впрочем, "бело-голубые" не захотели расставаться с одним из своих лидеров, поэтому ответили отказом.

В текущем сезоне 22-летний Шиманьски сыграл за "Динамо" 17 матчей, забил 5 голов и сделал 6 ассистов.

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