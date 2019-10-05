"Динамо" отказалось от кандидатуры Кононова и определило нового приоритетного кандидата

Московское "Динамо" не будет приглашать Олега Кононова на пост тренера команды.

Сообщается, что руководство клуба остановило свой выбор на тренере молодежной команды Кирилле Новикове. Новиков станет и.о. тренера "Динамо" до зимнего перерыва, после чего может получить полноценный контракт.

Напомним, что сегодня в отставку подал наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов.

Московский клуб после 12-го тура идет на 15-й позиции в РПЛ.

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