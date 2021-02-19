"Динамо" отказалось от подписания хавбека "Шальке"

Московское "Динамо" утратило интерес к полузащитнику "Шальке" Набилю Бенталебу.

Ранее сообщалось, что "бело-голубые" могут подписать алжирца летом, когда он станет свободным агентом.

Однако, по информации "Матч ТВ", 26-летний футболист не нужен столичному клубу даже бесплатно из-за своей неуправляемости и конфликтности.

Также "Динамо" смущают финансовые требования хавбека, который зарабатывает в "Шальке" 3,2 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Бенталеб провёл за "кобальтовых" всего 9 матчей и не отметился результативными действиями.

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