"Динамо" отказалось продавать своего полузащитника в АПЛ

Теги себастьян шиманьскидинамо москвааплбундеслига

"Динамо" отказалось продавать своего полузащитника в АПЛФото: инстаграм Шиманськи/Автор неизвестен

Польский хавбек московского "Динамо" Себастьян Шиманьски мог перейти в один из клубов английской премьер-лиги.

Как сообщил журналист Матеуш Борек в программе Moc Futbolu, один из клубов АПЛ сделал "Динамо" предложение в размере 20 миллионов евро за трансфер полузащитника, однако московский клуб ответил отказом на это предложение.

По информации источника, сейчас в Шиманьском заинтересован один из топ-клубов немецкой Бундеслиги.

В нынешнем сезоне РПЛ Шиманьски сыграл 16 матчей, в которых забил 5 голов.

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