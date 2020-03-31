"Динамо" отложило решение по дальнейшим действиям до прояснения позиции РПЛ

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"Динамо" отложило решение по дальнейшим действиям до прояснения позиции РПЛ

Московское "Динамо" примет решение о продлении карантина после того, как РПЛ огласит свою позицию. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

На данный момент футболисты придерживаются обычного режима: игроки тренируются по индивидуальным программам дома, получая наставления от врача по физической подготовке. 

Скорее всего, завтра, 1 апреля, клуб сообщит о продлении контракта.

Ранее ряд российских клубов сообщили о продлении самоизоляции как минимум до конца апреля.

По последним данным, в  России насчитывается 2337 зараженных коронавирусом. Выздоровел 121 человек, умерли - 17.

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