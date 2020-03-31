"Динамо" отложило решение по дальнейшим действиям до прояснения позиции РПЛ
Московское "Динамо" примет решение о продлении карантина после того, как РПЛ огласит свою позицию. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
На данный момент футболисты придерживаются обычного режима: игроки тренируются по индивидуальным программам дома, получая наставления от врача по физической подготовке.
Скорее всего, завтра, 1 апреля, клуб сообщит о продлении контракта.
Ранее ряд российских клубов сообщили о продлении самоизоляции как минимум до конца апреля.
По последним данным, в России насчитывается 2337 зараженных коронавирусом. Выздоровел 121 человек, умерли - 17.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
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|Ахмат
|22
|20