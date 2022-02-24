"Динамо" отменило пресс-конференцию Шварца, посвящённую возобновлению РПЛ

Фото сайт "Динамо"

Стало известно об отмене сегодняшней пресс-конференции наставника московского "Динамо" Сандро Шварца.

В ходе мероприятия немецкий специалист должен был ответить на вопросы о возобновлении сезона и предстоящем матче с "Химками".

Причина отмены пресс-конференции пока неизвестна. Возможно, это связано с проведением российской военной операции на Украине.

Напомним, что матч "Химки" - "Динамо" намечен на субботу, 26 февраля.

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