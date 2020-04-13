"Динамо" отметило всемирный день рок-н-ролла, показав танец Рауша

Теги динамо москваконстантин рауш

"Динамо" отметило всемирный день рок-н-ролла, показав танец Рауша

Пресс-служба московского "Динамо" опубликовала видео танца защитника команды Константина Рауша. Таким образом клуб отметил всемирный день рок-н-ролла.

"Всемирный День рок-н-ролла! Надеемся, что скоро сможем twist again", — говорится в сообщении московского клуба в Twitter.

После 22 туров "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны еврокубков "бело-голубые" отстают на шесть очков.

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