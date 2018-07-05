"Динамо" отправилось на предсезонный сбор в Австрию

Теги динамо москва

"Динамо" отправилось на предсезонный сбор в АвстриюМосковское "Динамо" 5 июля отправилось на предсезонный сбор в Австрию.

Как сообщили в клубе, в делегации клуба отправились 24 футболиста, среди них нет полузащитника Александра Ташаева.

В Австрию же на сбор "Динамо" отправились: Шунин, Лещук, Зириков, Козлов, Морозов, Шуньич, Рыков, Хольмен, Теттех, Панченко, Зотов, Липовой, Грулев, Темников, Терехов, Соснин, Самба Соу, Обольский, Рауш, Черных, Осипенко, Москвичев, Марков, Луценко.

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