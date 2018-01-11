"Динамо" отправится на сбор в Турцию без Погребняка, Зотова и Сапеты

Футболисты московского "Динамо" завтра отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в турецкий Белек.

На сбор полетят 23 футболиста:

Вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук, Иван Зириков.

Защитники: Григорий Морозов, Никита Калугин, Сергей Терехов, Тони Шунич, Алексей Козлов, Владимир Рыков, Себастьян Хольмен.

Полузащитники: Кирилл Панченко, Александр Ташаев, Анатолий Катрич, Максим Кузьмин, Вячеслав Грулёв, Антон Соснин, Иван Темников, Самба Соу, Ибрагим Цаллагов, Владимир Москвичёв.

Нападающие: Евгений Луценко, Николай Обольский, Станислав Лацевич.

Стоит отметить, что в Москве на клубной базе останутся Хали Тиам, Александр Зотов, Вандерсон, Александр Сапета и Павел Погребняк. Эти игроки будут тренироваться по под руководством тренера молодежной команды Николая Ковардаева и главного врача Александра Ярдошвили.

После 20 туров "Динамо" занимает 12 место в Премьер-лиге.

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