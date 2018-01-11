"Динамо" отправится на сбор в Турцию без Погребняка, Зотова и Сапеты

Теги динамо москва

"Динамо" отправится на сбор в Турцию без Погребняка, Зотова и Сапеты

Футболисты московского "Динамо" завтра отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в турецкий Белек.

На сбор полетят 23 футболиста:

Вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук, Иван Зириков.

Защитники: Григорий Морозов, Никита Калугин, Сергей Терехов, Тони Шунич, Алексей Козлов, Владимир Рыков, Себастьян Хольмен.

Полузащитники: Кирилл Панченко, Александр Ташаев, Анатолий Катрич, Максим Кузьмин, Вячеслав Грулёв, Антон Соснин, Иван Темников, Самба Соу, Ибрагим Цаллагов, Владимир Москвичёв.

Нападающие: Евгений Луценко, Николай Обольский, Станислав Лацевич.

Стоит отметить, что в Москве на клубной базе останутся Хали Тиам, Александр Зотов, Вандерсон, Александр Сапета и Павел Погребняк. Эти игроки будут тренироваться по под руководством тренера молодежной команды Николая Ковардаева и главного врача Александра Ярдошвили.

После 20 туров "Динамо" занимает 12 место в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Динамо" может разорвать контракт с Погребняком из-за фото игрока в соцсети. | http://soccernews.ru

 

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов