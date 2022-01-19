"Динамо" отреагировало на фото Тюкавина в футболке "Спартака"

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"Динамо" отреагировало на фото Тюкавина в футболке "Спартака"

Фото: инстаграм Константина Тюкавина/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Динамо" с юмором прокомментировала детскую фотографию нападающего команды Константина Тюкавина в футболке московского "Спартака".

"Как выглядел оригинальный снимок. Это фотошоп, мы программисты. Нас не обманешь", - написали динамовцы в клубном твиттере, нарисовав поверх фото футболку "Динамо".

В нынешнем сезоне на счету 19-летнего Тюкавина шесть забитых мячей и три голевых передачи в 20 поединках за "Динамо".

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