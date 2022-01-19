"Динамо" отреагировало на фото Тюкавина в футболке "Спартака"
Фото: инстаграм Константина Тюкавина/Автор неизвестен
Пресс-служба московского "Динамо" с юмором прокомментировала детскую фотографию нападающего команды Константина Тюкавина в футболке московского "Спартака".
"Как выглядел оригинальный снимок. Это фотошоп, мы программисты. Нас не обманешь", - написали динамовцы в клубном твиттере, нарисовав поверх фото футболку "Динамо".
Как выглядел оригинальный снимок— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 18, 2022
Это фотошоп, мы программисты. Нас не обманешь #ДинамоМосква #Тюкавин pic.twitter.com/OYjmE9flZg
В нынешнем сезоне на счету 19-летнего Тюкавина шесть забитых мячей и три голевых передачи в 20 поединках за "Динамо".
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