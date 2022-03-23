"Динамо" отреагировало на исключение Захаряна из рейтинга Goal

Фото твиттер "Динамо"

Пресс-служба "Динамо" высказалась об исключении Арсена Захаряна из топ-50 самых талантливых футболистов по версии Goal.

"Мы знали о включении Захаряна в список месяц назад. Ещe неделю назад наш клуб подготовил интервью с футболистом по вопросам Goal.com, мы его опубликуем завтра и расшарим вам в скором времени.

Неделю назад представитель сайта и премии уверяли, что, образно говоря, футбол вне политики и что Захарян будет в списке. У меня есть переписка. Нас не уведомили об исключении Захаряна. И честно говоря, это самое странное, что может быть.

Мы не вправе влиять на чужие премии и для нас это не так важно - ну выбрали или не выбрали. Но само отношение вызывает очень большое удивление", - говорится в заявлении клуба.

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