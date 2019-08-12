"Динамо" озвучило диагноз травмированного Шунина

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"Динамо" озвучило диагноз травмированного Шунина

Московское "Динамо" опубликовало заявление касательно состояния здоровья вратаря Антона Шунина, получившего травму в матче пятого тура РПЛ против "Зенита".

"Антон Шунин, получивший травму в матче "Динамо" - "Зенит", прошёл обследование в одной из столичных клиник. По его итогам у Антона диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Медицинский штаб клуба работает над скорейшим возвращением вратаря в строй", - говорится в публикации "бело-голубых" в твиттере.

Обычно после подобного рода повреждений футболисты восстанавливаются в течение нескольких недель.

В этом сезоне Шунин сыграл за "Динамо" 5 матчей и пропустил всего 2 гола. 

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