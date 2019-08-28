"Динамо" переманило таланта из "Локомотива"

Воспитанник "Локомотива" Владислав Карапузов перешёл в "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

19-летний вингер, который являлся свободным агентом, заключил с "бело-голубыми" контракт, условия которого не разглашаются.

Стоит отметить, что перспективный россиянин был на просмотре в "Валенсии", но в итоге сделка сорвалась.

Рыночная стоимость Карапузова оценивается в 250 тысяч евро.

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