"Динамо" планирует усилить еще одну позицию до закрытия трансферного окна
Московское "Динамо" еще не завершило работу на трансферном рынке.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", московский клуб, помимо подписания Романа Нойштедтера, планирует приобрести нового правого защитника.
Напомним, что минувшим летом у Нойштедтера истек контракт с "Динамо". Он подпишет с клубом новый контракт до конца сезона.
Ранее было объявлено, что новым тренером "Динамо" стал немец Сандро Шварц.
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