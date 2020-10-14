"Динамо" планирует усилить еще одну позицию до закрытия трансферного окна

Московское "Динамо" еще не завершило работу на трансферном рынке.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", московский клуб, помимо подписания Романа Нойштедтера, планирует приобрести нового правого защитника.

Напомним, что минувшим летом у Нойштедтера истек контракт с "Динамо". Он подпишет с клубом новый контракт до конца сезона.

Ранее было объявлено, что новым тренером "Динамо" стал немец Сандро Шварц.

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