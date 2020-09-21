"Динамо" победило "Ахмат" благодаря голу на 91-й минуте

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на своем поле обыграло грозненский "Ахмат" со счетом 1:0. Единственный гол в компенсированное время второго тайма забил Иван Ордец. Стоит отметить, что концовку матча гости доигрывали вдесятером из-за удаления Мирослава Богосоваца.

"Динамо" поднялось на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат" по-прежнему занимает 10-ю позицию.

"Динамо" Москва - "Ахмат" Грозный - 1:0 (0:0)

Гол: Ордец, 90+1 - 1:0

"Динамо": Шунин, Скопинцев, Слепов (Плиев, 70), Евгеньев, Ордец, Лесовой, Моро, Шиманьски, Фомин, Грулев, Н`Жи.

"Ахмат": Гудиев, Нижич, Ненахов, Богосовац, Быстров (Харин, 55), Бериша (Иванов, 77), Тимофеев, Исмаэл (Мелкадзе, 77), Швец, Анхель, Ильин (Понсе, 55).

Удаление: Богосовац (80).

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