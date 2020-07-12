"Динамо" победило "Крылья Советов", забив два гола с пенальти

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"Динамо" победило "Крылья Советов", забив два гола с пенальти

В матче 28-го тура чемпионата России московское "Динамо" победило самарские "Крылья Советов" со счетом 2:0. Оба гола были забиты с пенальти, отличились Максимилиан Филипп и Николай Комличенко.

Благодаря победе "Динамо" поднялось на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Крылья Советов" остались в зоне вылета на 15-й позиции.

"Динамо" Москва – "Крылья Советов" Самара - 2:0 (2:0)
Голы: Филипп, 15 (с пенальти) - 1:0, Комличенко, 24 (с пенальти) - 2:0

"Динамо": Шунин, Скопинцев, Морозов, Ордец, Рыков, Хильемарк, Юсупов, Жоаозиньо, Игбоун, Комличенко, Филипп (Панченко, 38).

"Крылья Советов": Фролов, Карпов, Лысцов, Чичерин, Комбаров, Глушенков, Антон, Кабутов (Радоньич, 37), Попович, Зиньковский, Гацкан.

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