"Динамо" победило "Сочи" в дебютном матче Шварца

В рамках 12-го тура РПЛ московское "Динамо" в родных стенах взяло верх над "Сочи". Итоговый счет матча - 3:1 в пользу хозяев.

За "бело-голубых" забивали Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин. Гол престижа на счету Михи Мевли.

Эта игра стала дебютной для нового наставника столичной команды Сандро Шварца.

"Динамо" – "Сочи" - 3:1

Голы: 1:0 – 11 Лесовой, 1:1 – 22 Мевля, 2:1 – 26 Шиманьски, 3:1 – 55 Фомин.

"Динамо": Шунин, Скопинцев, Ордец, Паршивлюк (Слепов, 74), Каборе, Нойштедтер, Лесовой (Рауш, 84), Фомин, Шиманьски (Школик, 84), Н`Жи (Грулев, 17), Комличенко.

"Сочи": Н. Заболотный, Маргасов, Маммана, Миладинович, Цаллагов, Юсупов (Пруцев, 61), Жоаозиньо (Дуганджич, 57), Терехов, Бурмистров (Заика, 57), Мевля, А. Заболотный.

Удаление: Цаллагов (87).

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