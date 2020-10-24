"Динамо" победило "Сочи" в дебютном матче Шварца
В рамках 12-го тура РПЛ московское "Динамо" в родных стенах взяло верх над "Сочи". Итоговый счет матча - 3:1 в пользу хозяев.
За "бело-голубых" забивали Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин. Гол престижа на счету Михи Мевли.
Эта игра стала дебютной для нового наставника столичной команды Сандро Шварца.
"Динамо" – "Сочи" - 3:1
Голы: 1:0 – 11 Лесовой, 1:1 – 22 Мевля, 2:1 – 26 Шиманьски, 3:1 – 55 Фомин.
"Динамо": Шунин, Скопинцев, Ордец, Паршивлюк (Слепов, 74), Каборе, Нойштедтер, Лесовой (Рауш, 84), Фомин, Шиманьски (Школик, 84), Н`Жи (Грулев, 17), Комличенко.
"Сочи": Н. Заболотный, Маргасов, Маммана, Миладинович, Цаллагов, Юсупов (Пруцев, 61), Жоаозиньо (Дуганджич, 57), Терехов, Бурмистров (Заика, 57), Мевля, А. Заболотный.
Удаление: Цаллагов (87).
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