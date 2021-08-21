"Динамо" победило "Урал" и возглавило РПЛ

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"Динамо" победило "Урал" и возглавило РПЛФото: твиттер "Динамо"

В рамках 5-го тура РПЛ "Динамо" переиграло "Урал".

Благодаря победе московский клуб сместил "Зенит" с первого места в турнирной таблице.

"Урал" - "Динамо" 0:1

Гол: Тюкавин, 19 - 0:1

"Урал": Ландаков, Кулаков, Рыков, Герасимов (Колесниченко, 90), Адамов, Бикфалви, Мишкич, Егорычев (Гаджимурадов, 77), Йовичич, Железнов (Максименко, 69), Панюков (Агеев, 46).

"Динамо": Шунин, Варела, Ордец, Бальбуэна, Лаксальт, Фомин, Моро, Шиманьски, Макаров (Скопинцев, 68), Захарян (Н`Жи, ), Тюкавин (Грулев, 77).

Удаление: Бикфалви (32).   

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