"Динамо" победило "Урал" и возглавило РПЛ
Фото: твиттер "Динамо"
В рамках 5-го тура РПЛ "Динамо" переиграло "Урал".
Благодаря победе московский клуб сместил "Зенит" с первого места в турнирной таблице.
"Урал" - "Динамо" 0:1
Гол: Тюкавин, 19 - 0:1
"Урал": Ландаков, Кулаков, Рыков, Герасимов (Колесниченко, 90), Адамов, Бикфалви, Мишкич, Егорычев (Гаджимурадов, 77), Йовичич, Железнов (Максименко, 69), Панюков (Агеев, 46).
"Динамо": Шунин, Варела, Ордец, Бальбуэна, Лаксальт, Фомин, Моро, Шиманьски, Макаров (Скопинцев, 68), Захарян (Н`Жи, ), Тюкавин (Грулев, 77).
Удаление: Бикфалви (32).
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