"Динамо" победой над "Мариуполем" отстрочило чемпионство "Шахтёра"
В рамках 29-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" дома не без труда обыграло "Мариуполь".
Эта победа позволила столичной команде отсрочить чемпионство своего главного конкурента - "Шахтёра".
"Горняки" завтра сыграют с "Зарей" и три очка в этом матче позволят им досрочно завоевать золотые медали.
"Динамо" - "Мариуполь" - 2:1
Голы: Де Пена, 32 - 1:0, Цыганков, 87 - 2:0, Федорчук, 90 - 2:1.
"Динамо": Бущан, Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей, Шепелев, Сидорчук (Дуэлунд, 90), Цыганков, Андриевский (Шапаренко, 90), Де Пена, Русин (Беседин, 82).
"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Яворский, Быков, Игнатенко, Пихаленок (Борячук, 72), Зубков, Мишнев (Федорчук, 57), Чурко (Вакула, 63), Фомин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|57
|2
|Динамо Киев
|22
|50
|3
|Александрия
|22
|41
|4
|Заря Луганск
|22
|32
|5
|Львов
|22
|30
|6
|Мариуполь
|22
|30
|7
|Ворскла
|22
|29
|8
|Десна Чернигов
|22
|28
|9
|Карпаты Львов
|22
|21
|10
|Олимпик Донецк
|22
|20
|11
|Черноморец Одесса
|22
|16
|12
|Арсенал Киев
|22
|12