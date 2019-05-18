"Динамо" победой над "Мариуполем" отстрочило чемпионство "Шахтёра"

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"Динамо" победой над "Мариуполем" отстрочило чемпионство "Шахтёра"

В рамках 29-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" дома не без труда обыграло "Мариуполь".

Эта победа позволила столичной команде отсрочить чемпионство своего главного конкурента - "Шахтёра".

"Горняки" завтра сыграют с "Зарей" и три очка в этом матче позволят им досрочно завоевать золотые медали.

"Динамо" - "Мариуполь" - 2:1

Голы: Де Пена, 32 - 1:0, Цыганков, 87 - 2:0, Федорчук, 90 - 2:1.

"Динамо": Бущан, Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей, Шепелев, Сидорчук (Дуэлунд, 90), Цыганков, Андриевский (Шапаренко, 90), Де Пена, Русин (Беседин, 82).

"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Яворский, Быков, Игнатенко, Пихаленок (Борячук, 72), Зубков, Мишнев (Федорчук, 57), Чурко (Вакула, 63), Фомин.

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