"Динамо" подаст апелляцию на решение РФС по "делу Шейдаева"

Московское "Динамо" не согласно с вердиктом палаты по разрешению споров РФС касательно расторжения контракта с нападающим Рамилем Шейдаевым.

Напомним, что "бело-голубых" обязали выплатить футболисту остаток зарплаты, который он мог получить до окончания срока контракта. До погашения задолженности клубу запрещено регистрировать новых футболистов.

В "Динамо" готовят апелляцию на данное решение, намереваясь обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Шейдаев выступал за столичную команду с июля по январь, не забив ни одного гола в 9 матчах.

Не пропустите: "Динамо" Москва может купить скандального игрока киевского "Динамо". | http://soccernews.ru