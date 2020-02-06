"Динамо" подаст апелляцию на решение РФС по "делу Шейдаева"

Теги рамиль шейдаевдинамо москварфс

"Динамо" подаст апелляцию на решение РФС по "делу Шейдаева"

Московское "Динамо" не согласно с вердиктом палаты по разрешению споров РФС касательно расторжения контракта с нападающим Рамилем Шейдаевым.

Напомним, что "бело-голубых" обязали выплатить футболисту остаток зарплаты, который он мог получить до окончания срока контракта. До погашения задолженности клубу запрещено регистрировать новых футболистов.

В "Динамо" готовят апелляцию на данное решение, намереваясь обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Шейдаев выступал за столичную команду с июля по январь, не забив ни одного гола в 9 матчах.

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