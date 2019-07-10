"Динамо" подписало бывшего хавбека "Краснодара"



Спортивный директор "Динамо" Роман Орещук заявил, что клуб подписал контракт с бывшим полузащитником "Краснодара" Шарлем Каборе.

Буркинийский футболист являлся свободным агентом, поэтому достался московскому клубу бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

31-летний Каборе выступал за "Краснодар" с 2015 года, провел за клуб 124 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Ранее он играл за "Либурн", "Марсель" и "Кубань". За сборную Буркина-Фасо провел 87 матчей и забил четыре мяча. Чемпион Франции, трехкратный обладатель Кубка французской лиги, двукратный обладатель Суперкубка Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5,5 миллионов евро.

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