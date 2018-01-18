"Динамо" подписало форварда "Тосно"

Нападающий "Тосно" Евгений Марков стал игроком "Динамо".

В московском клубе форвард будет играть под 7-м номером. О деталях соглашения стороны не сообщают.

В нынешнем сезоне Евгений Марков сыграл в 21-м матче за "Тосно", забив восемь мячей.

Ранее форвард играл за "Енисей" и "Зенит-2".

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