"Динамо" подписало голкипера юношеской сборной России

Голкипер "Ленинградца" и юношеской сборной России Иван Будачев перешел "Динамо". Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

19-летний игрок будет выступать в новой команде под 16-м номером.

В составе "Ленинградца" Будачев провел 27 матчей, пропустив 21 гол.

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