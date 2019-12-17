"Динамо" подписало контракт с 17-летним вратарём Яшиным

Воспитанник московского "Динамо" Михаил Яшин заключил контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Понимаю, что я вратарь в "Динамо" с фамилией Яшин - это накладывает большую ответственность, но и держит в тонусе, нельзя расслабиться, нужно работать на пределе возможностей. Жаль, что не так много видео с Яшиным в игре, но из того, что есть, многое видел - интересное подмечал. Может не скромно, но тоже хочется стать великим футболистом. Посмотрим получится ли. Буду стараться", - сказал Яшин.

17-летний голкипер будет играть за "Динамо" в Юношеской Футбольной Лиге.

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