"Динамо" подписало защитника "Зенита"

Фото твиттер "Динамо"

Центральный защитник "Зенита" Саба Сазонов перешёл в московское "Динамо".

"Бело-голубые" объявили о заключении с 19-летним футболистом контракта на три года.

Воспитанник "Зенита", чья рыночная стоимость оценивается в 175 тысяч евро, сменил команду на правах свободного агента.

В активе Сазонова 1 матч за основу "сине-бело-голубых" - в мае против "Тамбова".

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