"Динамо" подпишет форварда "Арсенала"

Форвард тульского "Арсенала" Даниил Лесовой вскоре станет игроком "Динамо".

Как сообщает Metaratings, 22-летний игрок подпишет с московским клубом пятилетнее соглашение. Официально о сделке должны объявить в ближайшие дни.

Лесовой находился в аренде в "Арсенале" с 2018 года, а этим летом тульский клуб выкупил права на игрока у "Зенита".

В прошлом сезоне на счету Лесового три гола и четыре ассиста в 31 матче.

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