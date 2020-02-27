"Динамо" подшутило над игроками "Спартака" перед очным матчем
Пресс-служба "Динамо" анонсировала матч 20-го тура чемпионата России со "Спартаком", подшутив на защитниками "красно-белых" Георгием Джикией и Самуэлем Жиго.
"Бело-голубые" наложили динамовскую песню на видео, в котором Джикия и Жиго участвовали в музыкальном баттле.
Матч "Динамо" - "Спартак" состоится 29 февраля.
После 19 туров "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка. "Спартак" с 22 очками занимает 10-ю позицию.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
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|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
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|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15