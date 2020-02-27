"Динамо" подшутило над игроками "Спартака" перед очным матчем

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"Динамо" подшутило над игроками "Спартака" перед очным матчем

Пресс-служба "Динамо" анонсировала матч 20-го тура чемпионата России со "Спартаком", подшутив на защитниками "красно-белых" Георгием Джикией и Самуэлем Жиго.

"Бело-голубые" наложили динамовскую песню на видео, в котором Джикия и Жиго участвовали в музыкальном баттле.

Матч "Динамо" - "Спартак" состоится 29 февраля.

После 19 туров "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка. "Спартак" с 22 очками занимает 10-ю позицию.

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