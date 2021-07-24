"Динамо" подшутило над своей болельщицей

Фото: твиттер "Динамо"

Пресс-служба московского "Динамо" отреагировала на комментарий свой болельщицы в твиттере.

Перед игрой 1-го тура против "Ростова" болельщица написала: "Гружу хату на "Ростов".

"Можем приютить в Новогорске", - написало "Динамо" после победы со счетом 2:0.

Отметим, что в Новогорске находится клубная база "Динамо".

Читайте также: "Динамо" обыграло "Ростов" Карпина в первом матче сезона РПЛ. | http://soccernews.ru