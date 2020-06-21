"Динамо" подтвердило информацию о заражении коронавирусом трех игроков основного состава

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"Динамо" подтвердило информацию о заражении коронавирусом трех игроков основного состава

Пресс-служба московского "Динамо" подтвердила информацию о заражении коронавирусом трех футболистов основного состава.

"Можем подтвердить положительный тест на коронавирус у трех футболистов: Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жи. Сейчас игроки отправлены на двухнедельный карантин. Остальная команда в полном составе находится на базе в закрытом режиме", - сообщили "Чемпионату" в пресс-службе "Динамо".

Напомним, что матч 23-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Динамо" перенесен с 21 июня на 19 июля.

В нынешнем сезоне 26-летний Н'Жи провел 15 матчей во всех турнирах и забил один гол. На счету 21-летнего Шиманьски один забитый мяч и одна голевая передача в 22 поединках. 32-летний Каборе принял участие в 18 матчах.

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