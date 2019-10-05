"Динамо" подтвердило отставку Хохлова

Московское "Динамо" в твиттере объявило об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды.

"Сегодня, после матча 12-го тура РПЛ "Оренбург" - "Динамо" главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера", - говорится в заявлении "бело-голубых".

После 12 сыгранных матчей "Динамо" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 10 очков.

Хохлов возглавлял команду с октября 2017 года. Под его руководством москвичи финишировали на восьмом и 12-м месте в российском чемпионате.

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