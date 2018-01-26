"Динамо" подтвердило разрыв контракта с Погребняком

"Динамо" сообщило о причинах расторжения контракта с нападающим команды Павлом Погребняком.

"Действительно, контракт расторгнут. В приказе о расторжении договора говорится о системности нарушений. Во-первых, тот самый прогул матча (Погребняк не присутствовал на игре 20-го тура с "Анжи", а отправился в Турин на матч "Ювентус" – "Интер").

Во-вторых, Павел сыграл за ветеранов академии "Спартака" в экипировке компании, которая не имеет контракта с "Динамо" – он был одет в форму "Адидас", а у «Динамо» контракт с "Найк". Тем самым был нанесен репутационный урон клубу.

В-третьих, есть известная тема с ездой в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Это и есть та самая системность нарушений", – заявил источник в "Динамо" в интервью "Спорт-Экспрессу".

Напомним, что контракт 34-летнего Погребняка с "Динамо" истекал через полгода и за это время форвард должен был получить около миллиона евро.

Не пропустите: Погребняк покидает "Динамо". | http://soccernews.ru