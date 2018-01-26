"Динамо" подтвердило разрыв контракта с Погребняком

Теги динамо москвапавел погребняк

"Динамо" подтвердило разрыв контракта с Погребняком

"Динамо" сообщило о причинах расторжения контракта с нападающим команды Павлом Погребняком.

"Действительно, контракт расторгнут. В приказе о расторжении договора говорится о системности нарушений. Во-первых, тот самый прогул матча (Погребняк не присутствовал на игре 20-го тура с "Анжи", а отправился в Турин на матч "Ювентус" – "Интер").

Во-вторых, Павел сыграл за ветеранов академии "Спартака" в экипировке компании, которая не имеет контракта с "Динамо" – он был одет в форму "Адидас", а у «Динамо» контракт с "Найк". Тем самым был нанесен репутационный урон клубу.

В-третьих, есть известная тема с ездой в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Это и есть та самая системность нарушений", – заявил источник в "Динамо" в интервью "Спорт-Экспрессу".

Напомним, что контракт 34-летнего Погребняка с "Динамо" истекал через полгода и за это время форвард должен был получить около миллиона евро.

Не пропустите: Погребняк покидает "Динамо". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

В Йовил спустя три года: "Манчестер Юнайтед" погостит в Кубке Англии у "перчаточников"

В Йовил спустя три года: "Манчестер Юнайтед" погостит в Кубке Англии у "перчаточников"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов