"Динамо" показало элементы футбольного мастерства Максимилиана Филиппа

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"Динамо" показало элементы футбольного мастерства Максимилиана Филиппа

Пресс-служба московского "Динамо" опубликовала видеоролик, в котором летний новичок команды Максимилиан Филипп демонстрирует свои умения в дриблинге, а также в исполнении штрафных ударов и пенальти.

Напомним, что "Динамо" купило немецкого форварда у дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро.

В первой части сезона 25-летний Филипп сыграл за "бело-голубых" 12 матчей и забил 6 голов.

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