"Динамо" показало, как Суркис уговорил Луческу остаться в команде

Пресс-служба киевского "Динамо" обнародовала переписку президента клуба Игоря Суркиса и нового главного тренера команды Мирчи Луческу.

Это сделано с целью прекратить спекуляции вокруг возможной отставки румынского наставника.

"К сожалению, я принял решение отказаться от сотрудничества с командой "Динамо Киев". Хочу поблагодарить семью Суркисов за доверие и за сделанное предложение, но чувствую, что не смогу работать в атмосфере неприятия, что исходит от той части болельщиков, в поддержке которых команда больше всего нуждается в моменты спортивных баталий. Я никогда не был трусом, я всегда принимал спортивные вызовы. Об этом свидетельствуют переход из "Галатасарая" в "Бешикташ", из "Динамо Бухарест" в "Рапид Бухарест". В данных командах болельщики всегда были противниками, но справедливыми, готовыми принять с открытыми объятьями, и, именно с их помощью, я смог выиграть чемпионаты в данных странах.

Я не могу допустить, чтобы фанаты клуба действовали против интересов клуба. Считаю, что настал момент для изменений, которые могут принести воодушевление, энтузиазм, мотивацию и смогут вернуть команду на тот высокий уровень, на который она имеет право благодаря своим традициям и истории. Мой приход в "Динамо Киев" в качестве главного тренера не имеет ничего общего со стоимостью контракта, так как деньги - это последнее, что меня интересовало в данной ситуации. Тем более что муссировался слух о баснословном контракте, а это абсурдно, учитывая финансовые возможности клуба на данном этапе.

Я хотел вернуться в украинский футбол, так как именно здесь я познал много моментов удовлетворения своей работой. Я хотел снова войти в эту волнующую и непревзойдённую атмосферу под названием футбол. Я делал это с энтузиазмом, с абсолютной уверенностью в потенциале молодых украинских футболистов, многие из которых являются членами национальных сборных. Я хотел соревнований, таких, какие были в Украине несколько лет назад, соревнований, которые бы порадовали трибуны. Украина это заслуживает", - написал Луческу в письме, адресованном Суркису.

"Уважаемый Мистер! Волна эмоций части болельщиков "Динамо" не может стать определяющим фактором для будущего команды, которая готова к новым испытаниям под Вашим руководством. Мы оба приняли непростое решение. Но оно было всесторонне осмысленным, ответственным и в высшей степени мотивированным. Руководство клуба вполне осознанно сделало Вам предложение, понимая все риски, которые возникнут в фанатской среде вокруг такого шага. Мы не сомневаемся, что и Вы, согласившись стать членом динамовской семьи, в первую очередь, были одержимы желанием воплотить свой богатейший тренерский опыт и знания в будущие победы титулованного клуба.

Нам вместе предстоит выдержать ещё немало информационных штормов. Но игроки "Динамо" будут себя чувствовать уверенно и комфортно, когда за штурвалом будет стоять такой бывалый и закаленный "мореход", как Мирча Луческу. У нынешней команды есть колоссальный потенциал и запредельное желание продемонстрировать свои лучшие игровые кондиции. В свою очередь, руководство клуба готово не только услышать новый тренерский штаб, но и на практике создать ему должные условия для достижения самых амбициозных целей. Мы вместе принимаем новые вызовы и вместе продолжаем писать славную историю "Динамо". Надеемся, что свою яркую страницу в этой летописи оставит и легендарный Мирча Луческу. Наша синергия – залог успеха и новых побед! С уважением, Игорь Суркис", - ответил руководитель киевского клуба.

"Уважаемый господин Президент! С глубоким почтением отношусь к Вашей непреклонности в развитии ФК "Динамо". Я никогда не пасовал перед трудностями. И тем более не готов это делать, когда имею поддержку таких людей, как Вы. Мои опасения были связаны только с тем, чтобы не создавать трудности футбольной семье киевского клуба. Уверен, что совместно с Вами мы достигнем тех значимых результатов, которые радикально изменят отношение к моему назначению и дальнейшей работе клуба под моим началом. До встречи в Киеве во вторник", - заключил Луческу.

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