"Динамо" показало медосмотр игроков в стиле главной компьютерной игры 2020 года (видео)

Пресс-служба московского "Динамо" опубликовала ролик с медицинского осмотра футболистов, оформив видео в стиле видеоигры Cyberpunk 2077.

"Медосмотр 2077 — мир спортивного будущего, где подготовка к сезону не просто бег по дорожке, а настоящий киберквест!

Наш герой Ди будет собирать моды и чипы, чтобы прокачаться перед сборами. Приятного просмотра, чумба!" - говорится в описании видео в официальном Twitter московского клуба.

После 19 туров "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков. Следующий матч "бело-голубые" проведут 28 февраля на выезде с грозненским "Ахматом".

Не пропустите: "Краснодар" хочет купить лучшего бомбардира чемпионата Франции.