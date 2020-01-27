"Динамо" показало первый гол Комличенко
Новый игрок "Динамо" Николай Комличенко забил первый гол в двустороннем матче московского клуба на сборе в Турции.
Встреча закончилась со счетом 2:2.
1️⃣ А вот и он - первый гол Николая Комличенко в #Динамо pic.twitter.com/QN56PxZcGE— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 26 января 2020 г.
24-летний Комличенко является воспитанником "Краснодара". За "Младу Болеслав" он выступал с 2017 года, провел за клуб 74 матча во всех турнирах, в которых забил 46 голов и отдал 14 результативных передач. Сыграл три матча за сборную России и забил один мяч.
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