"Динамо" показало первый гол Комличенко

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"Динамо" показало первый гол Комличенко

Новый игрок "Динамо" Николай Комличенко забил первый гол в двустороннем матче московского клуба на сборе в Турции.

Встреча закончилась со счетом 2:2.

24-летний Комличенко является воспитанником "Краснодара". За "Младу Болеслав" он выступал с 2017 года, провел за клуб 74 матча во всех турнирах, в которых забил 46 голов и отдал 14 результативных передач. Сыграл три матча за сборную России и забил один мяч.

Не пропустите: Агент Комличенко прокомментировал переход футболиста в "Динамо". | http://soccernews.ru
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