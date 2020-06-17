"Динамо" получило лицензии УЕФА и РФС на сезон-2020/21

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"Динамо" получило лицензии УЕФА и РФС на сезон-2020/21

Комиссия лицензирования допустила московское "Динамо" к участию в чемпионате России в сезоне-2020/21

Клуб получил лицензию УЕФА для возможного участия в еврокубковых турнирах, а также лицензию РФС для участия в первенстве РПЛ.

"Динамо" занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата России, отставая на 6 баллов от зоны Лиги Европы. 21 июня московский клуб встретится в "Краснодаром".

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