"Динамо" получило лицензии УЕФА и РФС на сезон-2020/21
Комиссия лицензирования допустила московское "Динамо" к участию в чемпионате России в сезоне-2020/21
Клуб получил лицензию УЕФА для возможного участия в еврокубковых турнирах, а также лицензию РФС для участия в первенстве РПЛ.
"Динамо" занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата России, отставая на 6 баллов от зоны Лиги Европы. 21 июня московский клуб встретится в "Краснодаром".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20