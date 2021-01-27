"Динамо" получит долю от трансфера Кокорина в "Фиорентину"
Московское "Динамо" получит солидарные выплаты за переход нападающего Александра Кокорина из московского "Спартака" в итальянскую "Фиорентину", сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, "Динамо" достанется около 150 тысяч евро, что составляет 3,38 процента от суммы трансфера, которая составила 4,5 миллиона евро.
Кокорин выступал за "Динамо" с 2008 по 2013 годы, а также с 2013 по 2015 годы. Всего он провел за московский клуб 203 матча во всех турнирах, забил 50 голов и отдал 26 результативных передач.
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