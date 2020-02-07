"Динамо" получит огромный спонсорский транш от банка ВТБ

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"Динамо" получит огромный спонсорский транш от банка ВТБ

Банк ВТБ выплатит огромную сумму московскому "Динамо", утверждает "Рейтинг букмекеров".

По информации источника, "бело-голубые" получат в качестве спонсорской поддержки 4,2 миллиарда рублей (около 60 миллионов евро).

Сообщается, что договор между сторонами заключен 28 января и рассчитан на один год.

По итогам 19 туров "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 24 очка.

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