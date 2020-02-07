"Динамо" получит огромный спонсорский транш от банка ВТБ
Банк ВТБ выплатит огромную сумму московскому "Динамо", утверждает "Рейтинг букмекеров".
По информации источника, "бело-голубые" получат в качестве спонсорской поддержки 4,2 миллиарда рублей (около 60 миллионов евро).
Сообщается, что договор между сторонами заключен 28 января и рассчитан на один год.
По итогам 19 туров "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 24 очка.
Не пропустите: "Динамо" подаст апелляцию на решение РФС по "делу Шейдаева". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15