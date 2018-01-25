"Динамо" пополнится литовским форвардом Черных



Литовский нападающий польской "Ягеллонии" Федор Черных перейдет в "Динамо", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, сумма трансфера составит 400 тысяч евро. Футболист подпишет с "бело-голубыми" трехлетний контракт.

В этом сезоне 26-летний Черных провел за "Ягеллонию" 24 матча и забил 4 гола.

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