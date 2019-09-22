"Динамо" потерпело поражение от худшей команды РПЛ

В матче 10-го тура чемпионата России "Динамо" проиграло "Сочи" со счетом 2:3. В первом тайме счет открыл форвард "Сочи" Антон Заболотный. Во второй половине динамовцы вышли вперед благодаря дублю нападающего Сильвестра Игбоуна. Впрочем, сочинцы сравняли счет, отличился защитник Миха Мевля, а в компенсированное время победу команде принес Александр Карапетян.

Благодаря победе "Сочи" с последнего места поднялся сразу на 12-ю позицию. "Динамо" осталось на 11-м месте.

"Динамо" – "Сочи" - 2:3 (0:1)

Голы: Заболотный, 31 - 0:1, Игбоун, 50 - 1:1, Игбоун, 63 - 2:1, Мевля, 65 - 2:2, Карапетян, 90+1 - 2:3

"Динамо": Лещук, Евгеньев, Рауш, Паршивлюк (Морозов, 46), Шуньич, Юсупов, Каборе, Жоаозиньо (Грулев, 73), Шиманьски, Игбоун, Филипп (Панченко, 46).

"Сочи": Джанаев, Новосельцев, Кудряшов, Мевля, Лагатор, Померко, Нобоа, Мостовой (Бурмистров, 73), Миладинович, Полоз (Набиуллин, 66), Заболотный (Карапетян, 76).

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