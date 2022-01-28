"Динамо" потерпело поражение от софийского ЦСКА в товарищеском матче

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"Динамо" потерпело поражение от софийского ЦСКА в товарищеском матче

Фото твиттер "Динамо"

На сборе в Турции московское "Динамо" провело товарищеский матч с ЦСКА из Софии.

"Бело-голубые" проиграли со счётом 1:3. Единственный гол у команды Сандро Шварца забил украинский защитник Иван Ордец.

ЦСКА (София, Болгария) - "Динамо" (Москва, Россия) - 3:1

Голы: Турицов, 24 - с пенальти (1:0); Чарльз, 45+1 (2:0); Ордец, 61 (2:1); Гарсес, 87 (3:1).

"Динамо": Лещук, Кутицкий (Скопинцев, 46), Сазонов, Варела (Моро, 46), Евгеньев (Ордец, 46), Фомин (Галкин, 46), Мазурин, Сулаквелидзе (Захарян, 46), Шиманьски (Макаров, 46), Жуковский (Осокин, 46), Тюкавин (Смолов, 46).

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