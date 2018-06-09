"Динамо" потеряет перспективного игрока

В ближайшее время московское "Динамо" покинет полузащитник Анатолий Катрич, сообщают российские СМИ.

23-летний футболист перейдёт в другой клуб РФПЛ. Отмечается, что у него есть два предложения о продолжении карьеры.

В минувшем сезоне Катрич сыграл за "бело-голубых" 5 матчей, результативными действиями не отличался.

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