"Динамо" поздравило болельщиков с Новым годом видео по мотивам "Иронии судьбы"

Пресс-служба московского "Динамо" опубликовала видеоролик, посвящённый грядущему Новому году.

Столичный клуб решил поздравить своих болельщиков с юмором, используя при этом сцены из культового фильма "Ирония судьбы или с лёгким паром". Зацените!

По итогам 19 туров "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 24 очка.

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