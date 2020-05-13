"Динамо "пожелало выздоровления председателю совета директоров Соловьеву, заразившемуся коронавирусом

Московское "Динамо" поддержало председателя совета директоров Юрия Соловьева и пожелало скорейшего выздоровления. Несколько часов назад функционера госпитализировали с коронавирусом.

"Игроки, тренерский штаб, административно-технический персонал и весь коллектив футбольного клуба "Динамо-Москва" желают Юрию Алексеевичу скорейшего выздоровления!" - говорится в сообщении клуба.

В России Covid-19 заражены уже более 242 тысяч человек.

50-летний Соловьев является председателем совета директоров "Динамо" с лета 2019 года.

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