"Динамо" предлагало 15 миллионов за нигерийского форварда, но он отказался ехать в Россию



Московское "Динамо" не сумело приобрести нигерийского нападающего бельгийского "Шарлеруа" Виктора Осимхена, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, российский клуб предлагал за футболиста 15 миллионов евро и достигли договоренности с "Шарлеруа". Впрочем, сам форвард отказался переезжать в Россию.

В минувшем сезоне 20-летний Осимхен провел за "Шарлеруа" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее он выступал за "Вольфсбург". За сборную Нигерии сыграл два матча.

Не пропустите: "Зенит" представил Сантоса и Сутормина. | http://soccernews.ru