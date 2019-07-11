"Динамо" предлагало 15 миллионов за нигерийского форварда, но он отказался ехать в Россию

Теги динамо москвашарлеруатрансферывиктор осимхен

"Динамо" предлагало 15 миллионов за нигерийского форварда, но он отказался ехать в Россию
Московское "Динамо" не сумело приобрести нигерийского нападающего бельгийского "Шарлеруа" Виктора Осимхена, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, российский клуб предлагал за футболиста 15 миллионов евро и достигли договоренности с "Шарлеруа". Впрочем, сам форвард отказался переезжать в Россию.

В минувшем сезоне 20-летний Осимхен провел за "Шарлеруа" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее он выступал за "Вольфсбург". За сборную Нигерии сыграл два матча.

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